Der deutsche Eishockey-Meister EHC Red Bull München hat seine Tabellenführung in der DEL verteidigt und den jüngsten Aufwärtstrend der Kölner Haie mit einem deutlichen Auswärtssieg gebremst. Die Münchener deklassierten das Team von Trainer Peter Draisaitl am Freitagabend mit 6:0 und holten den achten Erfolg in Serie.