später lesen DEL Eisbären Berlin haben das Siegen verlernt FOTO: dpa, soe FOTO: dpa, soe Teilen

Twittern





2017-01-15T16:49+0100 2017-01-15T16:52+0100

Die Eisbären Berlin befinden sich in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter im freien Fall. Der Rekordmeister kassierte am Sonntag bei den Fischtown Pinguins aus Bremerhaven beim 3:4 (1:2, 2:2, 0:0) die sechste Niederlage in Folge.