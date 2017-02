später lesen Deutsche Eishockey Liga Berlin sichert sich Pre-Play-offs FOTO: dpa, skm nic 2017-02-24T22:29+0100 2017-02-24T22:29+0100

Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ihr Play-off-Abonnement doch noch verlängert. Der kriselnde DEL-Rekordmeister sicherte sich durch ein 5:4 (3:2, 0:1, 2:1) gegen den ERC Ingolstadt am vorletzten Hauptrundenspieltag den Einzug in die Vor-Play-offs und geht damit zum 16. Mal in Folge in die Meisterrunde.