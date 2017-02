später lesen DEL Bremerhaven so gut wie sicher in den Pre-Play-offs 2017-02-15T22:06+0100 2017-02-15T22:07+0100

Die Fischtown Pinguins können allmählich für die Pre-Play-offs in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) planen. Der Liganeuling aus Bremerhaven besiegte am Mittwoch die Straubing Tigers mit 5:3 (1:1, 1:2, 3:0) und ist als Tabellenachter mit 64 Punkten nur noch rechnerisch von der derzeit elftplatzierten Düsseldorfer EG (53) zu verdrängen. Die Rheinländer können bei fünf ausstehenden Spielen höchstens noch 15 weitere Punkte sammeln. Auch Straubing, das nach der Niederlage Neunter bleibt (59), hat die Pre-Play-offs weiter im Blick. An dieser Runde nehmen die Teams teil, die nach den 52 Spieltagen der regulären Saison die Plätze sieben bis zehn belegen. Die Mannschaften auf den Plätzen eins bis sechs stehen direkt im Play-off-Viertelfinale.