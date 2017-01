Köln besiegt München zum zweiten Mal in drei Tagen

Die Kölner Haie haben zum zweiten Mal in Folge den deutschen Eishockey-Meister Red Bull München besiegt. Der achtmalige Titelträger gewann sein Heimspiel am 34. Spieltag mit 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).

Köln, das am Sonntag in München gewonnen hatte, kletterte in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit nun 62 Punkten auf Platz drei. Die Münchner bleiben mit 73 Zählern Spitzenreiter.

Zweiter sind weiterhin die Nürnberg Ice Tigers (70), die beim ERC Ingolstadt mit 4:3 (2:2, 1:0, 1:1) die Oberhand behielten. Im Verfolgerduell setzten sich die viertplatzierten Adler Mannheim (62) mit 4:3 nach Verlängerung (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) gegen Vizemeister Grizzlys Wolfsburg durch. Die Gäste (61) fielen hinter Köln auf Platz fünf zurück.

Die Eisbären Berlin unterlagen in ihrem Heimspiel den Augsburger Panthern mit 0:2 (0:0, 0:2, 0:0) und verlieren als Achter (49) die direkte Qualifikation für die Play-offs immer weiter aus den Augen. Zudem gewannen die Schwenninger Wild Wings 3:2 (0:0, 2:0, 1:2) bei der Düsseldorfer EG.

Im Kellerduell zwischen den Iserlohn Roosters und den Straubing Tigers behielten die Hausherren die Oberhand. Iserlohn siegte mit 3:2 nach Verlängerung (2:1, 0:1, 0:0, 1:0) und verbesserte sich auf den vorletzten Platz.

München ging in Köln durch Konrad Abeltshauser in Führung (16.), Alexander Sulzer (31.) und Ryan Jones (34.) drehten die Partie für die Haie. Im letzten Drittel verteidigten die Kölner ihre knappe Führung und setzten damit ein weiteres Ausrufezeichen gegen den Spitzenreiter.

