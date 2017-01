später lesen DEL Köln vergrößert Krise der Eisbären Berlin FOTO: dpa, mjh fpt hpl FOTO: dpa, mjh fpt hpl Teilen

2017-01-06

Die Krise bei den Eisbären Berlin in der Deutschen Eishockey Liga DEL wird immer größer. Der Rekordmeister unterlag am Freitag gegen die Kölner Haie mit 1:2 (1:0, 0:2, 0:0) und kassierte die fünfte Niederlage in Serie.