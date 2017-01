später lesen DEL Nürnberg verliert trotz zweimaliger Führung in Köln FOTO: dpa, tha FOTO: dpa, tha Teilen

2017-01-24

Mit zahlreichen Strafzeiten im Schlussdrittel hat Spitzenreiter Nürnberg Ice Tigers den fünften Sieg in Folge in der deutschen Eishockey Liga (DEL) verspielt. Die Franken mussten sich am Dienstag im Spitzenspiel der 41. Runde nach zweimaliger Führung mit 2:4 (1:1, 1:0, 0:3) beim Tabellendritten Kölner Haie geschlagen geben.