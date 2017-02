später lesen Deutsche Eishockey Liga Nürnberg gewinnt Topspiel gegen München FOTO: dpa, dka wie FOTO: dpa, dka wie Teilen

2017-02-03

Die Ice Tigers aus Nürnberg haben durch einen hart erkämpften Sieg im Topspiel für neue Spannung an der Spitze der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gesorgt. Die Franken schlugen Titelverteidiger Red Bull München am Freitagabend mit 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen und liegen nun wieder in Schlagdistanz. Nur drei Punkte trennen München (93) und Nürnberg (90) nach 44 Spielen der Hauptrunde.