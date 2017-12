später lesen DEL München strauchelt - Nürnberg ringt Krefeld nieder FOTO: dpa, tim kno FOTO: dpa, tim kno 2017-12-28T22:14+0100 2017-12-28T22:20+0100

Red Bull München hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die Tabellenführung abgegeben. Der Meister verlor erstmals nach neun Siegen in Serie. Die Krefelder Pinguine unterliegen in Nürnberg.