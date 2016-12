später lesen DEL Ehrhoff trifft und siegt bei Rückkehr nach Krefeld FOTO: dpa, mjh fpt hpl FOTO: dpa, mjh fpt hpl Teilen

Twittern





2016-12-23T22:14+0100 2016-12-23T22:18+0100

In den Schlussminuten hat der frühere NHL-Star Christian Ehrhoff mit den Kölner Haien eine Niederlage bei seinem Heimatverein Krefeld Pinguine vermieden. Einen 0:1-Rückstand drehte der Mitfavorit der Deutschen Eishockey Liga am Freitagabend in ein 3:1 (0:1, 0:0, 3:0).