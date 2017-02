später lesen Deutsche Eishockey Liga München geht als Hauptrundensieger in die Play-offs FOTO: dpa, ua hak 2017-02-26T16:42+0100 2017-02-26T16:45+0100

Titelverteidiger Red Bull München geht wie im Vorjahr als Hauptrundensieger in die Play-offs der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Am 52. und letzten Spieltag schob sich München durch ein 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven noch am siebenmaligen deutschen Meister Adler Mannheim vorbei auf den ersten Platz. Dabei profitierten die Bayern von der 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)-Niederlage Mannheims gegen die Straubing Tigers.