später lesen Ehemaliger Freezers-Sportdirektor Eisbären Berlin stellen Richter als Co-Trainer vor Teilen

Twittern





2017-01-26T14:06+0100 2017-01-26T14:06+0100

Die Eisbären Berlin haben Stéphane Richer als neuen Assistenztrainer verpflichtet. Der ehemalige Sportdirektor der Hamburg Freezers, die nach der vergangenen Saison den Spielbetrieb einstellen mussten, soll zunächst bis zum Saisonende der Deutschen Eishockey Liga (DEL) Cheftrainer Uwe Krupp unterstützen. Vor dem Heimspiel gegen den Meister und Tabellenführer EHC München am Freitag (19.30 Uhr) sagte der 50-Jährige: "Ich habe nicht so viele gute Erfahrungen gegen die Eisbären gemacht. Deshalb freue ich mich jetzt, für sie zu arbeiten." Seit dem Aus bei den Hamburgern arbeitete Richer als Europascout für die Los Angeles Kings. Wie die Eisbären und die Freezers gehört auch der NHL-Club zur Anschutz Entertainment Group. Krupp, der sich schon lange einen weiteren Co-Trainer neben Fitnesscoach Marian Bazany gewünscht hatte, freut sich über die Zusammenarbeit. "Wir kennen uns schon lange", sagt Krupp, "er kann uns in allen Bereichen weiterhelfen." Der DEL-Rekordmeister hat in den vergangenen drei Spielen sechs Punkte geholt und kletterte auf den neunten Tabellenrang.