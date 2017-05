später lesen Deutsche Eishockey Liga ERC Ingolstadt verpflichtet Stürmer Ramoser 2017-05-05T11:46+0200 2017-05-05T11:46+0200

Der ERC Ingolstadt hat den derzeit noch verletzten Eishockey-Stürmer Joachim Ramoser für die kommende Spielzeit verpflichtet. Der 22-Jährige stand zuletzt beim HC Bozen in Österreich unter Vertrag. Der Südtiroler wurde in Mannheim, Bad Nauheim, Berlin und Salzburg ausgebildet. 2016 feierte er mit München den DEL-Titel. In der vergangenen Spielzeit kam Ramoser in Bozen verletzungsbedingt nur auf zwei Spiele. Nach einer Operation wird er nun bis in den Herbst mit Reha-Maßnahmen beschäftigt sein, wie sein neuer Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Freitag mitteilte. "Mir geht es besser und es wird wieder aufwärts gehen", sagte Ramoser. "Er ist kraftvoll auf dem Eis, arbeitet hart und hat eine gute Schlittschuhtechnik. Für ihn kommt der Saisonstart zu früh, aber wir geben ihm die Zeit, fit zu werden und dann im Winter bei uns anzugreifen", sagte ERC-Trainer Tommy Samuelsson. Die Ingolstädter waren in dieser Saison gegen Aufsteiger Fischtown Pinguins aus Bremerhaven in den Pre-Play-offs gescheitert.