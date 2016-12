später lesen DEL Greg Thomson neuer Co-Trainer der Kölner Haie Teilen

Die Kölner Haie haben in der laufenden Saison der Deutschen Eishockey Liga eine Änderung auf der Co-Trainer-Position vorgenommen. Wie der Klub mitteilte, tritt der bisherige Assistent, Thomas Brandl, aus familiären Gründen von seinem Amt zurück, bleibt dem KEC aber als Skills Coach erhalten. Neuer Co-Trainer und Assistent von Chefcoach Cory Clouston wird der Deutsch-Kanadier Greg Thomson, der zuletzt in verschiedenen Positionen beim japanischen Eishockeyverband arbeitete. Der sechsmalige deutsche Nationalspieler Thomson spielte früher für Krefeld und Frankfurt in der höchsten deutschen Klasse.