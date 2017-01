später lesen Eishockey Haie verlängern mit Trainer Clouston und Verteidiger Zerressen Teilen

Cory Clouston bleibt auch in der nächsten Saison Trainer der Kölner Haie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Der achtmalige Meister gab am Donnerstag bekannt, dass er den Vertrag mit dem Kanadier um zwei Jahre bis 2019 verlängert habe. "Cory Clouston arbeitet höchst professionell und hat das Team auch dank seiner enormen Erfahrung zu einer Top-Mannschaft geformt und stabilisiert", sagte Sportdirektor Mark Mahon. Unter Clouston, der seit Januar 2016 im Amt ist und die Haie in der vergangenen Saison ins Play-off-Halbfinale führte, hat sich Köln wieder in der Ligaspitze etabliert. Derzeit liegen die Rheinländer als Tabellendritter auf Viertelfinalkurs. Zudem banden die Kölner Verteidiger Pascal Zerressen bis 2021 an sich. Der 24-Jährige trägt bereits seit 2013 das Haie-Trikot, stand bislang in 180 Liga-Partien für den KEC auf dem Eis und sammelte dabei 29 Scorerpunkte (6 Tore, 23 Vorlagen).