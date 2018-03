später lesen DEL Ingolstadt verlängert mit Publikumsliebling Braun 2018-02-28T13:18+0100 2018-02-28T13:18+0100

Eishockey-Klub ERC Ingolstadt hat den Vertrag mit Stürmer Laurin Braun um ein Jahr bis 2019 verlängert. Der 27-Jährige hatte sich vor der Saison nach sechs Jahren bei den Eisbären Berlin dem ERC angeschlossen und war mit seiner kämpferischen Spielweise auf Anhieb zu einem Publikumsliebling geworden. "In seiner Profilaufbahn zuvor hatte Laurin praktisch nur für die Eisbären Berlin gespielt. Er hat sich aber sehr schnell in Ingolstadt eingelebt und von Beginn an im Panther-Trikot gute Leistungen gezeigt", sagte ERC-Sportdirektor Larry Mitchell.