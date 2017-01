später lesen Eishockey in der DEL Iserlohn Roosters suspendiert vorläufig Jones Teilen

Twittern





2017-01-17T14:28+0100 2017-01-17T14:37+0100

Die Iserlohn Roosters haben ihren kanadischen Profi Blair Jones bis auf Weiteres vom Trainings- und Spielbetrieb suspendiert. Nach Angaben des Vereins der Deutschen Eishockey Liga vom Dienstag ziehen die Roosters mit dieser Maßnahme die Konsequenzen aus dem wiederholt überharten Einsteigen des 30-Jährigen in einem Ligaspiel, zuletzt bei der 2:3-Niederlage des Tabellenletzten am Sonntag bei den Krefeld Pinguinen. Mit seinem Verhalten habe Jones seinen Teamkollegen und den sportlichen Ambitionen der Roosters nachhaltig geschadet, hieß es in einer Erklärung. Wolfgang Brück, geschäftsführender Gesellschafter des Vereins, kündigte harte Konsequenzen für Jones an: "Ich werde auch nicht zurückschrecken, bestehende Verträge aufzulösen."