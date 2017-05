später lesen Deutsche Eishockey Liga Iserlohn Roosters verpflichten Torjäger Combs 2017-05-02T12:49+0200 2017-05-02T12:49+0200

Die Iserlohn Roosters haben für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) Angreifer Jack Combs verpflichtet. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, wechselt der 29 Jahre alte US-Amerikaner vom Ligakonkurrenten Fishtown Pinguins Bremerhaven nach Iserlohn und unterzeichnete zunächst einen Jahresvertrag. In der vergangenen Saison war Combs mit 27 Treffern bester Torschütze in der DEL-Hauptrunde. "Wir waren auf der Suche nach einem torgefährlichen Spieler, der auch in der Lage ist, einen tödlichen Pass zu spielen. Beides trifft ohne Zweifel auf Jack Combs zu", erklärte Roosters-Manager Karsten Mende.