DEL: Kanadier Trevelyan geht in achte Saison mit Augsburg

Der kanadische Stürmer J.T. Trevelyan bleibt den Augsburger Panthern in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) treu. Der 34-Jährige verlängerte seinen Vertrag um ein weiteres Jahr und geht mit den Schwaben in seine achte Saison. "Augsburg ist für mich eine Herzensangelegenheit. Meine Frau Kate und ich sind hier heimisch geworden, unsere Kinder Quinn und Tessa sind gebürtige Augsburger. Ich bin sehr dankbar, dass ich schon seit sieben Jahren für die Panther spielen darf und nun sogar eine achte Saison hinzukommen wird", sagte Trevelyan beim Saisonabschluss am Sonntag im Curt-Frenzel-Stadion. Seit 2011 bestritt der Kanadier 278 Spiele für die Panther, dabei verbuchte er 92 Tore und 81 Assists. Mit 173 Scorerpunkten liegt Trevelyan hinter Duanne Moeser, Sergej Wostrikow und Harald Birk auf Rang vier der punktbesten Augsburger Spieler der DEL-Historie.