Der EHC Red Bull München hat die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga DEL zurückerobert. Der Titelverteidiger bezwang am Mittwochabend die Krefeld Pinguine mit 7:2 (2:1, 2:1, 3:0) und nutzte damit die 2:4-Niederlage des vorherigen Spitzenreiters Nürnberg Ice Tigers bei den Kölner Haien am Dienstag aus. Mit 86 Punkten führen die Münchner einen Zähler vor Nürnberg.