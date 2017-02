später lesen Deutsche Eishockey Liga Lamb bleibt in Augsburg Teilen

2017-02-03

Die Augsburger Panther setzen auch in der kommenden Spielzeit der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf die Dienste von Verteidiger Brady Lamb. Der Vertrag mit dem 28 Jahre alten Leistungsträger wurde um ein Jahr verlängert, das teilte der Klub am Freitagabend mit. Lamb spielt seit 2014 für die Panther und absolvierte seither mehr als 140 Spiele in der DEL.