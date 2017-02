später lesen Deutsche Eishockey Liga Mannheim holt Verteidiger Larkin bis Saisonende 2017-02-16T09:56+0100 2017-02-16T09:56+0100

Kurz vor Ende der Vorrunde in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben die Adler Mannheim noch einmal ihre Verteidigung ergänzt. Wie der siebenmalige Meister am Donnerstag mitteilte, wird der Italo-Amerikaner Thomas Larkin (26) das Team bis Saisonende verstärken. Der italienische Nationalspieler lief zuletzt für Medvescak Zagreb in der russisch geprägten Kontinentalen Hockey-Liga KHL auf. In 92 Partien gelangen ihm dort seit 2015 vier Tore und sechs Assists.