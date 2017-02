später lesen DEL Münchens Torjäger Jaffray fällt länger aus - Sauve kommt 2017-02-17T12:55+0100 2017-02-17T18:54+0100

Meister Red Bull München muss zum Ende der Hauptrunde und auch am Beginn der Play-offs in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf den Kanadier Jason Jaffray verzichten. Der Stürmer zog sich im Mannschaftstraining eine nicht näher benannte Oberkörperverletzung zu und muss voraussichtlich vier bis sechs Wochen pausieren. Jaffray (35) ist mit 19 Treffern der bisher beste Torschütze der Münchner in dieser Saison. Der US-Verteidiger Matt Smaby (32) wird überdies zumindest die beiden kommenden DEL-Spieltage wegen einer Beinverletzung verpassen. Dafür gab der Tabellenführer am Freitagabend die Verpflichtung des kanadischen Verteidigers Yann Sauve bekannt. Der 26-Jährige wird nach der bevorstehenden Geburt seines Kindes in der kommenden Woche nach München kommen.