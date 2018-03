später lesen DEL Nürnberg Ice Tigers verlängern Vertrag mit Torhüter Treutle 2018-03-08T14:34+0100 2018-03-08T14:34+0100

Die Nürnberg Ice Tigers setzen weiter auf Torhüter Niklas Treutle. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Donnerstag mitteilte, hat der 26-Jährige seinen Vertrag bei den Franken um drei Jahre bis zum Sommer 2021 verlängert. In der zurückliegenden DEL-Hauptrunde wies der gebürtige Nürnberger Treutle mit einer Fangquote von 94,4 Prozent und einem Gegentorschnitt von 1,89 Bestwerte in der Liga auf.