Deutsche Eshockey Liga: Ohmann verlässt Kölner Haie

Stürmer Marcel Ohmann wird in der kommenden Saison nicht mehr für die Kölner Haie spielen. Der Vertrag des 26-Jährigen sei in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst worden, teilte der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Dienstag mit. Ohmann stand mit einem Jahr Unterbrechung seit der Saison 2004/2005 bei den Kölnern unter Vertrag und absolvierte in dieser Zeit 349 DEL-Spiele.