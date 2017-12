später lesen Ice Tigers im Pech Reinprecht fällt bis nach Olympia aus 2017-12-21T16:09+0100 2017-12-21T16:09+0100

Die Nürnberg Ice Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) müssen in den kommenden Wochen auf Ausnahmespieler Steven Reinprecht verzichten. Der mittlerweile 41 Jahre alte Kanadier, ältester Spieler in der DEL und seit Jahren einer ihrer Topscorer, musste sich am Dienstag einer Rückenoperation unterziehen. Wie der Klub mitteilte, wird Reinprecht bis nach den Olympischen Spielen (9. bis 25. Februar) ausfallen. Die zuletzt verletzten Leistungsträger David Steckel und Brett Festerling stehen hingegen vor einer Rückkehr. Beide Spieler werden voraussichtlich zum Heimspiel gegen die Adler Mannheim am zweiten Weihnachtsfeiertag wieder einsatzbereit sein.