später lesen DEL Schwede Alavaara wird Sport-Manager der Adler Mannheim 2018-02-28T12:43+0100 2018-02-28T12:43+0100

Der Schwede Jan-Axel Alavaara übernimmt ab dem 1. Juli die Position des Sport-Managers beim Eishockey-Klub Adler Mannheim. Der 42-Jährige, der von 2008 bis 2011 bei den Grizzlys Wolfsburg in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) aufgelaufen war, unterschrieb einen Dreijahresvertrag beim siebenmaligen DEL-Meister. Alavaara wird seinen aktuellen Job als Scout des NHL-Klubs Buffalo Sabres bis zum Dienstantritt in Mannheim fortführen. "Er verfügt über ein breitgefächertes Netzwerk und hat sich von Beginn unserer Gespräche an mit der Neuausrichtung und dem Trainergespann Pavel Gross und Mike Pellegrims identifizieren können", sagte Adler-Geschäftsführer Daniel Hopp: "Wir möchten seine Verpflichtung auch als Öffnung in den skandinavischen Markt und damit einer deutlich breiteren Aufstellung im sportlichen Bereich des Klubs verstanden wissen."