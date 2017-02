später lesen Deutsche Eishockey Liga Straubing holt Kanadier Nicholls Teilen

Die Straubing Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben einen Ersatz für ihren verletzten Torjäger Jeremy Williams gefunden. Von den Colorado Eagles aus der nordamerikanischen East Coast Hockey League (ECHL) kommt dessen kanadischer Landsmann Josh Nicholls (24). Williams (33) fehlt wegen einer Knieverletzung noch mehrere Wochen. Nicholls wurde 2010 von den Toronto Maple Leafs gedraftet, kam aber nie in der NHL zum Einsatz. In der ECHL verbuchte der Stürmer in 204 Hauptrundenspielen 73 Tore und 89 Vorlagen.