DEL: Straubing sechs Wochen ohne Williams

Für Stürmer Jeremy Williams von den Straubing Tigers ist die Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wohl vorzeitig beendet. Der Kanadier zog sich beim 8:4 am vergangenen Freitag gegen die Nürnberg Ice Tigers eine Knieverletzung zu und wird den Niederbayern nach eigenen Angaben etwa sechs Wochen fehlen. Das ergab eine Untersuchung am Montag. Die Hauptrunde endet am 26. Februar. Derzeit liegt Straubing in der DEL auf dem neunten Platz und hat gute Chancen auf die erste Play-off-Runde. Die Tigers müssten aber schon das Viertelfinale erreichen, das am 7. März beginnt, um Williams noch einmal einsetzen zu können.