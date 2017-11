später lesen DEL Topscorer Greilinger verlängert in Ingolstadt 2017-11-03T12:50+0100 2017-11-03T12:50+0100

Rekordscorer Thomas Greilinger hat seinen Vertrag beim ERC Ingolstadt aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) um zwei Jahre verlängert. Das gab der Verein am Freitag bekannt. Der 36 Jahre alte Stürmer spielt bereits seit 2008 für den ERC und ist in der aktuellen Saison mit zehn Toren und vier Vorlagen der erfolgreichste Spieler. Der gebürtige Deggendorfer, mit 196 Toren und 233 Assists mittlerweile ewiger Rekordscorer der Ingolstädter in deren DEL-Geschichte, trug maßgeblich zur Meisterschaft 2014 bei. Ingolstadt steht nach dem 18. Spieltag der DEL mit 28 Punkten auf Platz sieben.