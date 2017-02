später lesen DEL US-Stürmer Steckel bleibt in Nürnberg 2017-02-28T13:43+0100 2017-02-28T13:43+0100

Die Nürnberg Ice Tigers haben den Vertrag mit Mittelstürmer David Steckel kurz vor dem Start in die Play-offs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) um ein weiteres Jahr bis 2018 verlängert. Der 34-jährige US-Amerikaner war zur Saison 2015/16 nach Nürnberg gewechselt. "Er ist ein großer und starker Mittelstürmer, der nicht nur einer der besten Bully- und Defensivspieler der Liga ist, sondern zudem auch noch in der Offensive einen großen Beitrag leistet", sagte Trainer Rob Wilson. In 115 Spielen für die Ice Tigers hat der 456-malige NHL-Spieler Steckel 36 Tore und 33 Assists verbucht.