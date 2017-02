später lesen DEL Uvira bleibt bei den Kölner Haien Teilen

Die Kölner Haie aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben Stürmer Sebastian Uvira langfristig an sich gebunden. Der 24-Jährige verlängerte seinen auslaufenden Vertrag um drei Jahre bis 2020, das teilten die Kölner am Mittwoch mit. "Sebastian Uvira ist ein großgewachsener, stabiler und torgefährlicher Stürmer und hat sich in der laufenden Spielzeit sehr gut weiterentwickelt", sagte Haie-Sportdirektor Mark Mahon. Uvira war während der Saison 2014/15 von den Augsburger Panthern nach Köln gewechselt. In bislang 97 Spielen für den KEC sammelte er 36 Scorerpunkte (15 Tore, 21 Vorlagen).