Eishockey: Weiterhin kein Auf- und Abstieg zwischen DEL und DEL 2

Auch zur Saison 2018/2019 wird es keinen geregelten Auf- und Abstieg zwischen der Deutschen Eishockey Liga (DEL) und der DEL 2 geben. Das teilten beide Ligen am Dienstag mit. Sechs Klubs aus der Zweiten Liga hatten vereinbarungsgemäß Unterlagen zur Prüfung bei der DEL eingereicht. Eine von der Liga beauftragte Kanzlei kam jedoch zu dem Ergebnis, dass nicht alle vertraglich vereinbarten Voraussetzungen erfüllt worden seien. Die DEL 2 zeigte sich von der Entscheidung überrascht. "Wir werden die Begründung der Ablehnung und weitere Schritte nun sehr genau prüfen und bis dahin keine weiteren Stellungnahmen abgeben", sagte deren Geschäftsführer René Rudorisch. Erst im kommenden Jahr können sich Kandidaten aus der DEL 2 nun wieder bewerben. Aktuell ist ein Aufstieg eines Zweitligisten in die DEL nur möglich, wenn ein Erstligist seine Lizenz verliert oder zurückgibt, wie im vergangenen Jahr die Hamburg Freezers. Damals rückten die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven nach. Die Wiedereinführung eines geregelten Auf- und Abstiegs ist seit Jahren eine zentrale Forderung der Eishockey-Fans in Deutschland.