Eishockey: Frölunda verteidigt Titel in Champions Hockey League

Der schwedische Eishockey-Meister Frölunda HC hat seinen Titel in der Champions Hockey League (CHL) erfolgreich verteidigt. Im Endspiel in eigener Halle setzten sich die Indians aus Göteborg gegen Sparta Prag mit 4:3 (2:2, 1:0, 0:1, 1:0) nach Verlängerung durch. Für die Schweden, die im Achtelfinale die Eisbären Berlin ausgeschaltet hatten, erzielte Niklas Lasu das entscheidende Tor nach 1:27 Minuten in der Overtime. Zuvor hatten Casey Wellman per Doppelpack (8./28.) und Joel Lundquist (13.) für Frölunda getroffen. Für Prag waren Lukas Cingel (3.), Petr Vrana (11.) und Lukas Klimek (47.) erfolgreich.