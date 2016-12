später lesen Eishockey Kanada gewinnt erneut den Spengler Cup Teilen

Kanada hat zum zweiten Mal in Folge und zum 14. Mal in der bis 1923 zurückreichenden Geschichte des traditionsreichen Eishockey-Turniers den Spengler-Cup in Davos gewonnen. Im Finale besiegten die Nordamerikaner in einer Neuauflage des letztjährigen Endspiels den HC Lugano mit 5:2. Rekordsieger ist der HC Davos, der das Turnier bereits 15-mal gewonnen hat. Erst drei deutsche Mannschaften haben sich bislang in die Siegerlisten eingetragen, zuletzt 1999 die Kölner Haie. Davor hatten der Berliner SC (1924, 1926, 1928) und der EV Füssen (1952, 1964) den Spengler-Cup gewonnen.