Die Krefeld Pinguine gewannen am Sonntag gegen Schwenningen nach einem 0:2-Rückstand mit 4:2, bleiben aber Tabellenletzter. Ab der 30. Minute waren die Schwarz-Gelben das bessere Team. Marcel Müller droht eine Sperre. Von H.-G. Schoofs

"Oh, wie ist das schön", schallte es am Sonntag im König-Palast nach gefühlten zehn Jahren mal wieder nach einem Spiel der Pinguine von den Rängen. Die KEV-Fans waren dankbar und freuten sich über den erst fünften Heimsieg der Saison. Beim 4:2-Erfolg dauerte es bis zur Hälfte des Spiels, ehe sich die Krefelder mächtig ins Zeug legten und einen 0:2-Rückstand ausglichen. Im Schlussdrittel zeigten sie dann endlich mal den notwendigen Biss und verließen als verdienter Sieger das Eis. Insgesamt lässt die Leistung hoffen, dass die Mannschaft nach Ende der Hauptrunde nicht als Schlusslicht in die Sommerpause gehen muss.

Dass die Ränge besser gefüllt waren als erwartet, lag am Familien-Tag der SWK. Der lokale Energieversorger hatte für dieses Heimspiel 1200 Karten verschenkt. Eine Zusatzeinnahme war das für die Pinguine allerdings nicht, da diese Aktion zum Sponsorenpaket gehört. Da aber gut 500 Dauerkartenbesitzer nicht erschienen waren, täuscht die Zuschauerzahl etwas über den tatsächlichen Besuch hinweg. Die Fans auf der Nordtribüne antworteten auf ihre Schweigeaktion beim Spiel gegen Ingolstadt mit einem weiteren Transparent: "Letzte Woche ein Zeichen gesetzt, wir zeigen euch unsere Leidenschaft". Für Stimmung sorgte vor dem Spiel das Krefelder Prinzenpaar Dieter I. und Britta I., das traditionell über Karneval im KöPa zu Gast ist und nebst Gefolge am Mittelbullypunkt erschien.

Da der Finne Mikko Vainonen wieder zur Verfügung stand, schickte Trainer Rick Adduono Patrick Galbraith als überzähligen Kontingentspieler auf die Tribüne. Für den Dänen stand Niklas Treutle im Tor, der in der 12. Minute einen durchaus haltbaren Treffer hinnehmen musste. Allerdings wurde Torschütze Acton viel zu spät angegriffen. Bis dahin gab es auf beiden Seiten keine nennenswerten Torchancen. Kurz nach dem Rückstand kamen die Krefelder zu ihrer ersten Überzahl. Dabei traf Mark Mancari mit einem harten Schlagschuss nicht das Tor, sondern Schwenningens Stürmer Danner, der verletzt in die Kabine musste und nicht mehr aufs Eis zurückkehrte.

Auch zu Beginn des zweiten Drittels war auf dem Eis nicht zu spüren, dass sich die Pinguine für die Dauerunterstützung von der Nordtribüne bedanken wollten. Nach einem Schuss von Schmölz reagierte Acton schneller als Nick St. Pierre und staubte mit seinem zweiten Treffer ab. Ein Lebenszeichen gab es von den Gastgebern erst in der 31. Minute, als Martin Schymainski den Pfosten traf. Er handelte sich Sekunden später eine Vier-Minuten-Strafe ein. Trotz der Unterzahl ergaben sich für Kevin Orendorz und Marcel Müller bei Kontern gute Torchancen. Als Schymainski dann wieder auf dem Eis war, sorgte er im Nachschuss für den Anschlusstreffer. Als die Pinguine kurz darauf in Überzahl waren, leistete sich Müller im Schwenninger Drittel gegen Hunkes einen unnötigen Bandencheck mit Verletzungsfolge und musste vorzeitig unter die Dusche. Dem Torjäger droht jetzt eine Sperre. Hunkes musste mit einem Brummschädel in die Kabine gebracht werden. Für 99 Sekunden waren die Pinguine nach Müllers Blackout noch mit einem Mann mehr auf dem Eis und glichen durch Mancari aus.

Zu Beginn des Schlussdrittels überstanden die Schwarz-Gelben drei Minuten lang die Reststrafe gegen Müller und drängten danach auf die Führung. Die besorgte dann Mike Collins mit einem Abstauber. Die Pinguine waren jetzt nicht mehr zu halten. Mancari traf mit einem platzierten Schuss aus kurzer Distanz zum zweiten Mal an diesem Abend ins Schwarze. Das war die Vorentscheidung. Schwenningens Trainer Cortina nahm zwei Minuten vor dem Ende Torwart Strahlmeier vom Eis. Zusätzlich kassierte Vainonen noch eine Strafe. Mit vier Spielern und Torwart Treutle stemmten sich die Pinguine mit der Unterstützung ihrer Fans erfolgreich gegen den Anschlusstreffer.

