Die Iserlohn Roosters haben das Kellerduell in der Deutschen Eishockey Liga klar für sich entschieden.

Die Sauerländer gewannen am Sonntag gegen die Krefeld Pinguine daheim überraschend deutlich mit 7:3 (2:0, 3:2, 2:1) und zogen damit in der Tabelle an den Krefeldern vorbei. Beide Teams haben nun 44 Punkte auf dem Konto.

An der Tabellenspitze feierten die Kölner Haie gegen Bremerhaven einen hart umkämpften 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)-Erfolg und verbesserten sich damit zumindest vorübergehend auf Platz zwei. Das entscheidende Tor für die Rheinländer erzielte Shawn Lalonde in der 57. Minute.

(dpa)