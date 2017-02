Die Krefeld Pinguine haben die Lizenz für die kommende Saison beantragt, Geschäftsführer Karsten Krippner gab den Antrag bei der DEL ab. Marcel Müller und Kyle Klubertanz verlassen derweil den Klub, Mark Mancari bleibt. Von H.-G. Schoofs

Um null Uhr lief in der Nacht zu heute die Wechselfrist in den europäischen Eishockey-Ligen ab. Die Telefondrähte liefen bis zuletzt heiß, besonders im König-Palast. Wie die RP bereits berichtete, standen Kyle Klubertanz und Mark Mancari bei Clubs auf der Wunschliste. Während sich der Wechsel des Stürmers zerschlagen hat, wurde der Vertrag mit dem Verteidiger gestern aufgelöst. Der 31-jährige Amerikaner wechselt zu den Black Wings Linz in die österreichische EBEL. Damit muss Trainer Rick Adduono in den verbleibenden fünf Punktspielen keinen Kontingentspieler mehr auf die Tribüne setzen. Am Abend folgte dann noch ein weiterer Transfer. Marcel Müller spielt für den Rest der Saison in Schweden bei Lingköping HC. In der kommenden Saison soll er wieder das Trikot der Pinguine tragen.

Heute machen sich die Pinguine nach dem Training auf dem Weg zum morgigen Auswärtsspiel in Augsburg. Wer Müller in der ersten Sturmreihe vertreten wird, war gestern auf dem Eis nicht zu erkennen. Denn der Trainer verteilte diesmal an seine Stürmer nur gelbe und schwarze Trikots. Nicht dazu gehörte Daniel Pietta, der wegen muskulärer Probleme geschont wurde.

Auf der Zielgeraden der Hauptrunde geht es für die Schwarz-Gelben nur noch darum, ihr sportliches Image ein wenig aufzupolieren. Die Teams von Platz 11 bis 14 besitzen zwar alle noch eine theoretische Chance auf Platz zehn, aber bis auf die DEG, die am Dienstag überraschend in Köln gewann, können sich die anderen Teams bereits auf Urlaub einstellen. Für alle vier Mannschaften besteht die Gefahr, nach dem 52. Spieltag als Tabellenletzter in die Sommerpause gehen zu müssen. In Düsseldorf und Schwenningen kennt man dieses Gefühl bereits. Das auf dem Papier schwerste Programm haben die Iserlohner vor der Brust (siehe Infokasten).

Offiziell gaben die Pinguine gestern bekannt, dass die DEL-Lizenz für die kommende Saison beantragt und die Bankbürgschaft in Höhe von 100 000 Euro hinterlegt wurde. Bis zum 24. Mai müssen die Lizenzunterlagen eingereicht werden. Anfang Juli wird die DEL die Lizenzen erteilen. "Die Bürgschaft ist hinterlegt und der Antrag auf Durchführung des Lizenzprüfungsverfahrens ist somit gestellt. Wir müssen nun bis Mai alle Unterlagen zusammenstellen und arbeiten im Hintergrund bereits an der Spielzeit 2017/18", sagte Geschäftsführer Karsten Krippner, der den Antrag persönlich im DEL-Ligabüro in Neuss abgab. Eventuell taucht bis zum 24. Mai ein neuer Sponsor in den Unterlagen der Pinguine auf. Denn Dienstag traf sich der Aufsichtsrat mit einem Krefelder Unternehmer zu einem Sondierungsgespräch. Die Dauerkarten- und Einzelticket-Preise für die neue Eiszeit stehen bereits fest. Der entsprechende Flyer wird am Sonntag beim Heimspiel gegen Köln verteilt. Zu ihrer Preisgestaltung wollen die Pinguine am Freitag eine Stellungnahme abgeben.

