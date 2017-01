Unter dem neuen Trainer schlüpft der kanadische Stürmer ab heute in eine neue Rolle. Die Pinguine treten am Abend in Nürnberg als krasser Außenseiter an. Sonntag soll gegen Iserlohn die schwarze Heimserie zu Ende gehen. Von H.-G. Schoofs

Als sich die Pinguine gestern am frühen Mittag auf den Weg nach Nürnberg zum heutigen Duell gegen die Ice Tigers machten, war in den Gesichtern der Spieler nicht gerade Vorfreude zu erkennen. Schließlich wird dieses Auswärtsspiel für sie kein Zuckerschlecken sein, im Gegenteil. Die Schwarz-Gelben stehen der zweitbesten Offensive der Liga gegenüber. Ferner will der Tabellenzweite seine Heimniederlage gegen Köln so schnell wie möglich vergessen machen und mit einem Sieg über Krefeld auf Tuchfühlung zu Spitzenreiter München bleiben. Beide Teams treffen am Sonntag an der Isar aufeinander. Weitaus größer ist die Chance für die Schwarz-Gelben, am Sonntag (16.30 Uhr) das Heimspiel gegen Iserlohn zu gewinnen.

Auch wenn Rick Adduono erst seit drei Wochen in Krefeld ist, weiß er genau, dass die Nürnberger in dieser Saison ein echter Titelanwärter sind. Trotzdem strahlte der Trainer gestern wie fast immer Zuversicht aus, ehe er in den Mannschaftsbus stieg: "Ich habe meinen Spielern gesagt, dass wir einen Weg finden werden, in Nürnberg gewinnen zu können." Das soll mit einer geballten Defensivkraft und einem schnellen Umschaltspiel gelingen. Das wurde im Training ausgiebig geübt. Dazu gibt es Veränderungen in den Reihen. Wie berichtet, haben Herberts Vasiljevs und Mark Mancari die Reihen getauscht. Letzterer schiebt Adduono künftig eine neue Rolle zu: "Ich mag Spieler wie Mark, er muss aber mehr schießen. Daher stelle ich ihn in Überzahl neben Kyle Klubertanz an die blaue Linie."

Neu im ersten Powerplayblock ist Lukas Koziol. "Er hat gute Hände und ist läuferisch stark", sagt der Coach. Daniel Pietta soll die Rolle im Slot übernehmen. Auch in der zweiten Überzahlformation plant Adduono mit vier Stürmern. In der Abwehr fehlt weiter Nick St. Pierre. Stürmer Christian Kretschmann steht als siebter Verteidiger zur Verfügung. Sollte es heute im Frankenland nichts aus der erhofften Überraschung werden, kommt dem Gastspiel der Iserlohner am Sonntag eine noch größere Bedeutung zu. Denn eine erneute Heimpleite wäre im Kampf um Platz zehn ein vielleicht schon nicht mehr wett zu machender Rückschlag. "Natürlich ist der Druck da. Aber ich glaube, dass wir gute Spieler mit einem guten Charakter haben, die mit dem Druck leben können", sagt Adduono.

Damit müssen auch die Gäste aus dem Sauerland leben, die als Tabellenschlusslicht noch mehr mit dem Rücken zur Wand stehen. Die Hoffnung, wieder in die Erfolgsspur zurück zu kehren, schöpfen sie aus ihrer Auswärtsbilanz in Krefeld. Von den jüngsten fünf Gastspielen gewannen sie vier. Ihre letzte Niederlage im KöPa liegt fast drei Jahre zurück. Und sollten sie heute ihr Heimspiel gegen Schwenningen gewinnen und die Pinguine verlieren, würden sie in der Tabelle an Krefeld vorbeiziehen.

3100 Tickets waren bis gestern Mittag für das kleine Westderby verkauft, davon 200 Karten an die Gäste. Trotz der vielen Heimniederlagen hofft die Mannschaft auf tatkräftige Unterstützung ihrer Fans. Sie will alles versuchen, dass der Funke vom Eis auf die Ränge herüber springt.

Noch acht Mal besteht die Chance, die schwarze Heimserie etwas erträglicher zu gestalten. Inhaber von Stehplatzkarten, die es sich angesichts der vielen freien Sitzplätze am Sonntag kostengünstig etwas gemütlicher machen wollen, müssen damit rechnen, dass sie erwischt werden. Denn die Pinguine kündigten gestern verschärfte Kontrollen an.

