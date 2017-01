Krefeld Pinguine: Siege oder Abschiedstour

Am Wochenende könnte im Kampf um Platz zehn eine Vorentscheidung fallen. Sollten die Krefelder nicht punkten, wären sie wohl schon aus dem Rennen. Der Einsatz von St.Pierre ist fraglich. Von H.-G. Schoofs

Auch wenn die Pessimisten unter den KEV-Fans glauben, dass einige ihrer Lieblinge bereits die Urlaubskataloge studieren, haben es die Pinguine in den verbleibenden 14 Punktspielen selber in der Hand, die Pre-Play-offs zu erreichen. Sie wollen bis zum Ende der Hauptrunde weiter von Endspiel zu Endspiel eilen. Daraus könnte aber schon ab Montag eine Abschiedstour werden. Denn sollten sie am Wochenende in den beiden Spielen gegen Augsburg und Straubing leer ausgehen, dann wäre Platz zehn wohl kaum noch zu erreichen. Aus dem Quintett, das um einen Pre-Play-off-Platz kämpft, ist mittlerweile ein Sextett geworden. Denn die Eisbären Berlin befinden sich auf Talfahrt und holten aus den vergangenen Spielen nur einen winzigen Zähler. Dazu haben sie noch ein schweres Restprogramm vor der Brust.

Da jetzt drei Spiele innerhalb von sechs Tagen mit zwei weiten Auswärtsfahrten (Straubing und München) auf dem Programm stehen, setzte Rick Adduono nach dem freien Montag am Dienstag nur freiwilliges Training auf den Plan. Zu den fünf Spielern, die neben den beiden Torhütern aufs Eis gingen, gehörte auch Marcel Müller. Der Torjäger bekam nämlich gestern frei, da die Geburt seines ersten Kindes eingeleitet wurde. Er ist jetzt stolzer Vater des kleinen Theo. Verteidiger Nick St. Pierre trainierte gestern weiter als einziger mit einem grünen Trikot. Ob er nach seiner Schulterverletzung am Wochenende zur Verfügung steht, ist weiter fraglich. Ansonsten waren alle Spieler an Bord und legten sich mächtig ins Zeug. Das muss auch morgen der Fall sein, wenn die Augsburger Panther im König-Palast zu Gast sind. Die Fuggerstädter haben die direkte Qualifikation für die Play-offs als Tabellensechster so gut wie in der Tasche. Der Vorsprung auf den Tabellensiebten Ingolstadt beträgt bereits 12 Punkte. Ausruhen wollen sich die Panther allerdings nicht. Platz fünf ist für sie noch greifbar nahe. Chancenlos sind die Pinguine morgen keineswegs. Das zeigten auch die beiden bisherigen Saisonduelle. Dabei gab es in Augsburg (3:4 n.V.) und in Krefeld (3:4 n.P.) jeweils einen Zähler.

Gestern Nachmittag besuchten die Pinguine das Kinderzentrum "stubs" in Königshof. Im Dezember hatten die Schwarz-Gelben einen besonderen Adventskalender präsentiert. Hinter 24 Türchen konnten Fans "Momente, die man nicht kaufen kann" ersteigern. Darunter waren Trainingseinheiten auf dem Eis des KöPa, Kinoabende oder sogar eine Stadtrundfahrt mit den Profis. Auch der Erlös vom Verkaufsstand auf dem "Besonderen Weihnachtsmarkt" Anfang Dezember in der Krefelder Innenstadt ist in diese Gesamtsumme von runden 5000 Euro eingeflossen. Hier konnten von den Spielern signierte Weihnachtskugeln erstanden werden. "Wir freuen uns, das Kinderzentrum stubs mit dieser Summe unterstützen zu können. Weitere gemeinsame Aktionen sind in Planung. Die Pinguine sind sich ihrer sozialen Verantwortung bewusst, deshalb war der Adventskalender erst der Auftakt", sagte Geschäftsführer Karsten Krippner. Diane Kamps, die Oberin der DRK-Schwesternschaft, freut sich über das soziale Engagement des gesamten Pinguine-Teams und ihrer Fans: "Es ist wunderbar, dass die Spieler ihre Zeit für uns spenden und die Fans das so mittragen. Ich habe mit viel Begeisterung verfolgt, wie sich die täglichen Auktionen entwickelt haben, und bin natürlich sehr gespannt auf weitere Aktionen. Herzlichen Dank an alle, die bei diesem Adventskalender mitgemacht haben." Am Abend waren Vertreter von Sponsoren aus dem Partner-Pool auf Einladung der Pinguine im "Vapiano" zu Gast. Geschäftsführer Karsten Krippner bedankte sich für die Unterstützung und rührte kräftig die Werbetrommel für eine weitere Zusammenarbeit.

