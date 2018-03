Die Krefeld Pinguine haben Chad Costello für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verpflichtet. Zudem konnten die Pinguine den Vertrag mit dem schwedischen Angreifer Greger Hanson für die nächste Spielzeit verlängern.

Wie der Verein am Freitag mitteilte, wechselt der 31 Jahre alte Costello vom Liga-Rivalen Iserlohn Roosters nach Krefeld. In der abgelaufenen Saison kam erzielte Außenstürmer in 37 Spielen 8 Tore für die Roosters, bereitete außerdem weitere 19 Treffer vor.

"Ich freue mich auf Krefeld und bin überzeugt, dass Greger und ich eine starke Saison spielen werden", sagte Costello. Bereits zwischen 2014 und 2017 hatten Costello und Hanson gemeinsam für die Allen Americans in der ECHL gespielt und dabei zwei Mal den Kelly Cup gewonnen.

(lnw)