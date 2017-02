Der Aufsichtsratschef erklärte gestern früh im Gespräch mit unserer Zeitung, dass die Pinguine auch in der kommenden Saison in der höchsten deutschen Klasse spielen werden . Das Fan-Hearing findet nach Karneval statt. Von H.-G. Schoofs

Die Weichen sind gestellt! Die Krefeld Pinguine bleiben der Deutschen Eishockey-Liga erhalten. Diese Nachricht wird bei den KEV-Fans aufgrund der laufenden Horror-Saison für Erleichterung und zudem für Hoffnung auf bessere Zeiten sorgen. Bis zum 15. Februar wird die KEV Pinguine Eishockey GmbH die DEL-Lizenz für die Saison 2017/18 beantragen und die dafür erforderliche Bankbürgschaft in Höhe von 100 000 Euro hinterlegen. Das bestätigte gestern früh Aufsichtsratschef Wolfgang Schulz im RP-Gespräch. Damit ist der GAU im Krefelder Eishockey vom Tisch, vorausgesetzt, die Lizenz wird dann im Sommer auch erteilt.

Wie es um die sportliche Zukunft der Schwarz-Gelben bestellt ist, wird sich nach Saisonende herausstellen. "Wir warten jetzt die letzten Spiele ab und werden dann entscheiden, wie groß der personelle Umbruch aussehen muss. Allen Spielern bietet sich die Chance, sich bis zum Ende der Hauptrunde zu empfehlen", sagte Schulz. Sehr zeitnah nach Karneval will er bei einem Fan-Hearing Rede und Antwort stehen und vor allem zum "Thema Fritzmeier" ausführlich Stellung nehmen.

Bei den personellen Planungen spielt natürlich der künftige Trainer eine wichtige Rolle. Wie bereits berichtet, ist Rick Adduono der erste Ansprechpartner und bereit für den Neuaufbau des Teams. Der Kanadier besitzt über die Saison hinaus einen Vertrag als Scout. Daher ist er bei der Suche nach Spielern aktuell mit eingebunden. Das gilt auch für den sportlichen Berater Rüdiger Noack. Dass sein Verhältnis zum Trainer gestört sein soll, kann er nicht nachvollziehen: "Klar war ich mit Rick besonders in der Vorsaison nicht immer einer Meinung. Aber wir haben hier gemeinsam erfolgreich gearbeitet und respektieren uns nach wie vor gegenseitig."

Während es für die Verantwortlichen in den vergangenen beiden Tagen um die Zukunft ging, bereitete sich die Mannschaft auf die letzten Punktspiele vor. Bis auf Thomas Supis waren gestern alle Spieler auf dem Eis. Dafür fehlte der erkrankte Co-Trainer Ville Veija. Trainer Adduono stellte das Zweikampftraining im Mittelpunkt. Seine Sturmreihen baute er aufgrund des kompletten Kaders wieder um: Müller/Pietta/Umicevic, Collins/Rosa/Schymainski, Vasiljevs/Ness/Mancari, Mieszkowski/Kretschmann/Orendorz. Durch die Rückkehr von Mikko Vainonen und Dragan Umicevic muss der Coach morgen beim Auswärtsspiel in Nürnberg wieder einen Kontingentspieler auf die Tribüne setzen, falls Patrick Galbraith im Tor bleibt. Der Däne stand vor knapp einem Monat bei der 0:5-Pleite im Frankenland zwischen den Stangen und musste in der 17. Minute nach drei Gegentoren seinen Arbeitsplatz für Niklas Treutle räumen. Der verhinderte dann eine noch höhere Niederlage.

21 Punkte können die Pinguine holen und würden dann mit 65 Zählern die Hauptrunde beenden. Damit wird Platz zehn nur noch rein theoretisch zu erreichen sein. Selbst bei maximaler Ausbeute der Krefelder, womit nach den jüngsten Auftritten nicht zu rechnen ist, müssten die Berliner (58 Punkte) aus ihren restlichen fünf Spielen nur noch acht Zähler holen. Für die Pinguine kann es wie zur gleichen Zeit des Vorjahres nur noch darum gehen, nicht als Tabellenletzter die Hauptrunde zu beenden. Damals lieferten sie sich einen Zweikampf mit den Schwenninger Wild Wings, die am Sonntag im König-Palast zu Gast sind. Für die Mannschaft aus dem Schwarzwald geht es diesmal aber noch um mehr. Sie punktete in diesem Jahr regelmäßig und befindet sich auf Tuchfühlung zu Platz zehn.

Quelle: RP