Krefeld Pinguine: Ochsentour mit hohen Hürden

In den beiden Auswärtsspielen am Mittwoch in München und am Freitag in Mannheim treten die Krefelder als Außenseiter an. Doch mit dem gewonnenen Selbstvertrauen ist eine Überraschung möglich. Adduono wird heute 62. Von H.-G. Schoofs

Wenn sich Busfahrer Harry mit den Pinguinen auf den Weg zu einem Auswärtsspiel macht, begrüßt er das Team immer mit ein paar netten aufmunternden Worten, ehe dann aus den Lautsprechern Musik ertönt. "Diesmal spiele ich den Song nothing´s gonna stop us now von der Gruppe Starship", sagte er kurz vor der Abfahrt zum morgigen Duell in München. Es wäre schön, wenn die Krefelder auf dem Weg in die Pre-Play-offs nichts mehr stoppen könnte. Doch bei ihrer insgesamt 3186 Kilometer langen Ochsentour mit vier Auswärtsspielen in Folge stehen sie nach dem Sieg in Straubing bei ihren Stationen zwei und drei vor hohen Hürden. Die roten Bullen von der Isar haben sich nach zwei Heimniederlagen in Folge fest vorgenommen, die Pinguine so richtig auf die Hörner zu nehmen. Am Freitag in Mannheim sind die Pinguine beim zweitbesten Heimteam der Liga zu Gast. In beiden Spielen wäre jeweils ein Zähler für die Krefelder schon ein Gewinn.

Rick Adduono hofft an seinem heutigen Geburtstag (62), dass seine Spieler mit dem gewonnenen Selbstvertrauen aus den vergangenen drei siegreichen Spielen den beiden Topteams das Leben schwer und ihm so ein schönes Geschenkmachen wird. "Wir müssen bereit sein und versuchen, München unter Druck zu setzen. Wichtig ist, dass unser Forechecking in der neutralen Zone funktioniert. Wir dürfen im eigenen Drittel keine Zweikämpfe verlieren, dann wird es nämlich sehr gefährlich", sagte der Trainer. Beim Training in der Rheinlandhalle probierte der Coach für das Forechecking drei verschiedene Formationen aus.

Die personelle Lage ist unverändert. Einige Spieler leiden zwar mehr oder weniger unter Blessuren, doch schonen will sich auf der Zielgeraden der Hauptrunde keiner. "Ich bin nach meiner Verletzung noch nicht bei 100 Prozent, aber es ist ok so. Ich will dem Team in dieser entscheidenden Situation helfen", sagte Nick St. Pierre. Der routinierte Verteidiger sorgte auch angeschlagen dafür, dass die Abwehr gegen Augsburg und Straubing stabil blieb. Dazu setzte er auch offensive Akzente. Seine Formation lässt Adduono unverändert. Lukas Koziol spielt weiter für die Füchse Duisburg. Der junge Stürmer muss noch neun Mal für den Oberligisten auflaufen, damit er für die Play-offs spielberechtigt ist. Es stehen aber nur noch zehn Punktspiele auf dem Programm.

Im Tor vertraut der Trainer weiter Niklas Treutle. "Er wird von Spiel zu Spiel sicherer und hat bei unseren drei Siegen in kritischen Situationen sehr gut gehalten", sagte der Trainer. Es sei für ihn nicht einfach, Patrick Galbraith auf die Tribüne zu schicken: "Ich vertraue auch ihm. Aber es ist jetzt schon spät in der Saison und wir wissen, wie hart es wird, noch in die Pre-Play-offs zu kommen. Da kann man nicht mehr so viel ändern."

Der EHC München spielt bis Sonntag im Kampf um Platz zehn so etwas wie das Zünglein an der Waage. Denn nach dem heutigen Duell sind Krefelds direkte Konkurrenten Berlin und Straubing die Gegner der Roten Bullen. Deren Trainer Don Jackson machte gestern deutlich, dass sich seine Mannschaft heute für die jüngste Heimpleite gegen Bremerhaven revanchieren muss: "Die Spiele gegen Krefeld waren in dieser Saison immer schwer, dennoch konnten wir drei Mal gewinnen. Ich sehe keinen Grund, warum wir diese Serie nicht fortsetzen sollten." Ferner will sich der Meister bis Sonntag die Tabellenführung wieder zurückholen.

