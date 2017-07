später lesen Krefeld Pinguine Pinguine starten mit drei Heimspielen in die DEL-Saison FOTO: dpa, rwe hak FOTO: dpa, rwe hak 2017-07-03T19:22+0200 2017-07-04T00:00+0200

Die Deutsche Eishockey-Liga gab am Montag den Spielplan für die Saison 2017/18 bekannt. Die Hauptrunde startet am 8. September und endet am 4. März. Darin enthalten ist die etwa dreiwöchige Pause zu den Olympischen Winterspielen im Februar in Pyeongchang.