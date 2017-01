Krefeld Pinguine: Vertragsgespräche weiter auf Eis

Die Verantwortlichen der Krefelder wollen erst das Ende der Hauptrunde abwarten, ehe sie mit Spielern des aktuellen Kaders in konkrete Verhandlungen eintreten. Als erster Neuzugang ist Stürmer Diego Hofland im Gespräch. Von H.-G. Schoofs

Noch acht Auswärtsspiele stehen für die Pinguine bis zum Ende der Hauptrunde auf dem Programm. Dabei geht die Reise gleich zweimal ins Frankenland zu den Nürnberg Ice Tigers. Ausgerechnet in dieser Saison zählen die "Schmuck-Tiger" zu den Titelanwärtern und behaupten derzeit Platz zwei. Daher dürften morgen Abend für die Krefelder im ersten Saisonduell in Nürnberg die Trauben viel höher hängen als in der jüngeren Vergangenheit, wo sie dort von elf Begegnungen acht gewannen. "Wir müssen defensiv unsere beste Leistung abrufen, wenn wir in Nürnberg bestehen wollen", sagte Rick Adduono gestern nach dem Training. Auf Verteidiger Nick St. Pierre kann er dabei nicht bauen. Der Franko-Kanadier absolvierte gestern wegen seiner Schulterverletzung nur Lauftraining. Ansonsten waren bis auf den Langzeitverletzten Thomas Supis alle Mann an Bord. Eine kleine Veränderung gab es im Sturm. Mark Mancari und Herberts Vasiljevs tauschten die Reihen.

Wie die Formationen der Pinguine in der kommenden Saison aussehen werden, ist selbst bei einem Blick in die Glaskugel kaum zu sagen. Denn vom Stammpersonal laufen 19 Verträge aus. Über diese Saison hinaus sind folgende Akteure an Krefeld gebunden: Patrick Klein, Nick St. Pierre, Maximilian Faber, Dragan Umicevic, Mark Mancari, Daniel Pietta, Martin Schymainski und Lukas Koziol. Die im Dezember abgelaufenen Optionen für Mike Collins und Kevin Orendorz wurden nicht gezogen. Dennoch besteht die Möglichkeit, dass die beiden Stürmer bleiben können. Die konkreten Vertragsgespräche liegen vorerst auf Eis. Von den Kontingentspielern besitzt Tim Hambly die größte Chance auf eine Vertragsverlängerung. "Es sind noch keine Entscheidungen gefallen", sagte gestern Wolfgang Schulz im Gespräch mit unserer Zeitung. Für den Aufsichtsratschef steht weiter das Erreichen der Pre-Play-offs an oberster Stelle: "Wenn wir das schaffen, hat die Mannschaft durchaus die Chance, eine Runde weiter zu kommen. Unter Rick Adduono ist ein deutlicher Aufwärtstrend zu erkennen. Wenn es einer schafft, mit dem Team den Heimkomplex zu besiegen, dann er." Schulz baut aber auch auf die Unterstützung der Fans: "Natürlich ist es frustrierend, wenn man so viele Niederlagen erleben muss. Aber mit dem neuen Trainer ist das eine andere Situation. Rick und das Team brauchen die Unterstützung der Zuschauer."

Auch wenn sich das Personal-Karussell an der Westparkstraße noch ziemlich langsam dreht, beschäftigen sich die Verantwortlichen natürlich mit den Planungen für die neue Eiszeit. "Wir scouten überall", sagte Wolfgang Schulz gestern. Da Rüdiger Noack weiter aus gesundheitlichen Gründen nur bedingt zur Verfügung steht und sich nach Saisonende offiziell als sportlicher Berater zurückziehen will, ist Mathias Roos für Spieler und Berater der Gesprächspartner Nummer eins. Der derzeitige Geschäftsstellenleiter ist ja auch Noacks designierter Nachfolger und soll bereits seine Fühler nach Stürmer Diego Hofland ausgestreckt haben. Beide kennen sich aus gemeinsamen Zeiten in Duisburg und zuletzt Nauheim (DEL2). Dort ist der Niederländer mit deutschem Pass seit 2015 unter Vertrag. In der DEL trug Hofland in 155 Spielen (4 Tore /6 Assists) das Trikot für die Düsseldorfer EG. Am torgefährlichsten war er beim Oberligisten in Duisburg, wo der in beiden Spielzeiten Topscorer der Füchse war.

