Eishockey-Legende: Milt Schmidt im Alter von 98 Jahren gestorben

2017-01-05T13:24+0100 2017-01-05T13:25+0100

Die Bostoner Eishockey-Legende Milt Schmidt ist im Alter von 98 Jahren gestorben. Das gab sein ehemaliger Verein Boston Bruins bekannt. Demnach starb Schmidt am Mittwoch (Ortszeit)

in einem Krankenhaus in der Nähe von Boston. Der Kanadier gewann 1939 und 1941 als Spieler sowie 1970 und 1972 als General-Manager mit den Boston Bruins den Stanley-Cup in der nordamerikanischen Profiliga NHL. 1961 wurde er in die Hall of Fame des Eishockeys berufen. Schmidt ist der bislang einzige, der für die Bruins als Spieler, Kapitän, Trainer und General-Manager im Einsatz war. "Es wäre eine große Herausforderung, jemanden zu finden, der mit mehr Stolz ein Boston Bruin war als Milt Schmidt", sagte NHL-Commissioner Gary Bettman in einer Würdigung.