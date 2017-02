später lesen Champions Hockey League Sport1 sichert sich TV-Rechte bis 2023 Teilen

Der Fernsehsender Sport1 überträgt auch in den kommenden Jahren die Spiele der Champions Hockey League (CHL). Die Sport1 GmbH erwarb die plattformneutralen Multimedia-Rechte an der Eishockey-Königsklasse bis einschließlich der Saison 2022/23 für Deutschland. Der Spartensender überträgt seit der Einführung des Wettbewerbs 2014 regelmäßig Live-Spiele. Auch das diesjährige Finale am Dienstag (18.55 Uhr) zwischen Titelverteidiger Frölunda Göteborg und Sparta Prag wird auf Sport1 live gezeigt.