Eishockey-WM: Sturm streicht Zerressen und Raedeke aus Kader

Die Eishockey-Nationalspieler Pascal Zerressen von den Kölner Haien und Brent Raedeke von den Adler Mannheim haben ihren Platz im Kader für die am Freitag beginnende Weltmeisterschaft verloren. Bundestrainer Marco Sturm strich Abwehrspieler Zerressen und Stürmer Raedeke drei Tage vor dem Eröffnungsspiel gegen die USA in Köln. Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Dienstag mit. Der vorläufige WM-Kader umfasst damit noch 25 Spieler - exakt so viele kann Sturm auch für die WM melden. Allerdings wird erwartet, dass Sturm zunächst weniger Akteure meldet, um noch Profis aus der NHL nach deren möglichem Playoff-Aus nachnominieren zu können.