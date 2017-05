Deutschlands Generalprobe für die Eishockey-Heim-WM ist gelungen. Am Montagabend bezwang das Team von Bundestrainer Marco Sturm Lettland mit 3:2 (0:0, 1:0, 2:2) in Ravensburg. weniger

Zum ersten Mal spielte das deutsche Team mit NHL-Verteidiger Dennis Seidenberg, der ebenfalls traf (56.), und in möglicher WM-Besetzung, lediglich NHL-Goalie Thomas Greiss wurde geschont. Erster Gegner bei der WM in Köln und Paris (5. bis 21. Mai) sind am Freitag die USA.