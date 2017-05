Am Samstagabend verlor das Team von Bundestrainer Marco Sturm gegen Schweden mit 2:7 (1:1, 1:3, 0:3) vor 18.673 Zuschauern in der ausverkauften Arena in Köln.

